Генерал ВСУ рассказал о постоянных поломках американских гаубиц

Генерал ВСУ Карпенко заявил, что американские гаубицы M777 ломаются каждый день

Командующий логистикой сухопутных войск Украины генерал Владимир Карпенко в интервью изданию National Defense рассказал, что поставленные ВСУ американские гаубицы M777 постоянно ломаются и требуют ремонта. По его словам, в ходе ударов треть из них каждый раз выходит из строя из-за того что российские военные наносят серьезные ответные удары и повреждают орудия осколками.

Он пояснил, что одна батарея артиллерийских систем состоит из шести M777. Карпенко подчеркнул, что каждый раз, когда такая батарея используется, как минимум две гаубицы получают такие повреждения, что их необходимо отводить в тыл и ремонтировать прямо на месте. Он отметил, что такая ситуация происходит каждый день.

При этом генерал заявил, что обслуживание и ремонт данного вида вооружений осуществляется исключительно украинскими специалистами, прошедшими специальную подготовку за рубежом.

Ранее украинские должностные лица сообщили о том, что из-за укрепление Россией своих систем ПВО переданные им американские беспилотники MQ-1C Gray Eagle стали опасными в использовании, а турецкие Bayraktar TB2 оказались почти бесполезными и используются в редких случаях.