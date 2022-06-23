На Украине заявили об опасности и бесполезности беспилотников НАТО

FP: на Украине заявили об опасности и бесполезности американских и турецких беспилотников

Украинские пилоты пожаловались на беспилотники, предоставленные им двумя странами НАТО. Использование американских ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle они сочли опасным, а турецких Bayraktar TB2 — почти бесполезным, сообщает журнал Foreign Policy (FP) со ссылкой на источники.

Пожелавшие остаться неназванными украинские должностные лица рассказали изданию, что чиновники как в Киеве, так и в Вашингтоне все чаще выражают свое беспокойство возможностью российских передовых систем ПВО сбивать Gray Eagle. Пилоты и вовсе заявляют о том, что американский БПЛА вряд ли сможет вернуться в целости после более чем одной-двух миссий.

«Очень опасно использовать такие дорогие беспилотники в нашем случае из-за противовоздушной обороны противника. Здесь не Афганистан», — подчеркнул один из украинских летчиков.

Также свою актуальность утратили и турецкие Bayraktar. Отмечается, что ВСУ стали использовать их в редких случаях, когда необходимо провести атакующую спецоперацию. В целом же, из-за усиления российских систем ПВО, эти беспилотники стали «почти бесполезными», заключило издание.

Ранее украинские военные произвели минирование дамбы в нескольких местах в поселке Малорязанцево, находящегося недалеко от города Лисичанск. В поселке проживает около 700 человек.