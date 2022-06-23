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Украинские военные заминировали дамбу в ЛНР

В ЛНР сообщили о минировании дамбы в поселке Малорязанцево под Лисичанском

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Близкий к Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) источник сообщил ТАСС, что украинские военные произвели минирование дамбы в нескольких местах в поселке Малорязанцево, находящегося недалеко от города Лисичанск. В поселке проживает около 700 человек.

«Есть оперативная информация о минировании ВСУ дамбы в нескольких местах в Малорязанцево. Сейчас предпринимаются попытки, чтобы украинские боевики дамбу не подорвали, поскольку это может грозить затоплением части поселка», — заявил он.

Ранее министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины, вице-премьер Ирина Верещук назвала число украинских военных, которые могут находиться в настоящее время в плену. По ее словам, в реестре числятся примерно две тысячи человек.

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Марина Совина
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