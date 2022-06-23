Киев назвал число украинских военнопленных

Вице-премьер Украины Верещук заявила, что около 2 тысяч украинских военных сейчас в плену

Министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины, вице-премьер Ирина Верещук назвала число украинских военных, которые могут находиться в настоящее время в плену. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается военнопленных, у нас, действительно, большое количество военнопленных, которые есть в нашем реестре», — сказала представитель властей Киева. По ее словам, подтвержденных в российском плену военных сейчас около 2 тысяч.

Ранее сдавшиеся в плен в Херсоне солдаты-срочники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попросили не включать их в списки на обмен, а вместо этого выдать российские паспорта. По словам срочников, в армию они попали не по своей воле: повестки выдали на работе, а за уклонение от призыва угрожали тремя годами тюрьмы.