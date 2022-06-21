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Сдавшиеся в плен украинские срочники попросили российские паспорта

Сдавшиеся в плен в Херсоне срочники ВСУ попросили гражданство России

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Сдавшиеся в плен в Херсоне солдаты-срочники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попросили не включать их в списки на обмен, а вместо этого выдать российские паспорта. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Мы хотим остаться здесь, жить тут, получить гражданство и чтобы нас больше не коснулся весь этот бред и война, я просто хочу жить мирно», — цитирует агентство пленных военнослужащих.

По словам срочников, в армию они попали не по своей воле: повестки выдали на работе, а за уклонение от призыва угрожали тремя годами тюрьмы.

Ранее опавшие в плен украинские срочники Бойко и Невзглядов, их колонна из около 150 человек, которая располагалась в Малых Копанях, была уничтожена в первый день после начала специальной военной операции. Вместе с сослуживцами они укрылись в лесу.

Сдаться в плен российским военным срочникам посоветовали родители, с которым им удалось связаться спустя время.

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Алевтина Запольская
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