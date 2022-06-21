Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Сдавшиеся срочники ВСУ пожаловались на плохую военную подготовку

В Херсоне сдавшиеся срочники ВСУ Бойко и Невзглядов пожаловались на старое вооружение

Фото: Yuriy Rylchuk / Reuters

Сдавшиеся в Херсоне срочники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на плохую военную подготовку и старое вооружение. Об этом сообщает РИА Новости.

Призывники Бойко и Невзглядов рассказали, что их части располагались в районе города Скадовска, где они выполняли поручения, не связанные с военной подготовкой. «В основном работали, убирались. Некоторые выезжали на учения. Автоматы старые выдали», — сказал Невзглядов.

По словам военнослужащих, их колонна из около 150 человек, которая располагалась в Малых Копанях, была уничтожена в первый день после начала специальной военной операции. После разгрома срочники вместе с сослуживцами сбежали в лес.

Спустя некоторое время солдаты смогли связаться с родителями, которые посоветовали им сдаться в российскую военную комендатуру. Военные последовали их совету.

Ранее сообщалось, что в Херсоне мать сдала российским военным сына-срочника из ВСУ. Сдавшийся военный рассказал, что его колонну разбили в феврале, после чего он решил укрыться у родных.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Порт Мариуполя покинуло первое иностранное судно
Власти Чехии «сожгут все» для согревания людей
Генпрокурор США неожиданно посетил Украину
Суд запретил сайт французского радио RFI
Лидер «Республиканцев» отказался объединяться в коалицию с Макроном
Путин призвал решить проблему ветхих сетей ЖКХ
В России появится аналог «Маккафе»
Синоптик спрогнозировал сильную жару в Москве
Российский суд оштрафовал украинку за фейки об армии
Турция начала осторожничать с поставками оружия Киеву из-за жажды заключить мир
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.