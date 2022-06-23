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Франция заявила о высылке своего дипломата из Москвы

МИД Франции: власти России потребовали высылки сотрудника посольства республики из Москвы

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Москва уведомила Париж, что неназванный сотрудник французского посольства должен покинуть страну. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление МИД Франции.

Агентство отмечает, что речь идет о культурном атташе при посольстве, но не уточняет, о ком именно: во французской дипмиссии действуют культурные атташе в сфере кино, книг, визуальной культуры и так далее.

В ведомстве рассказали, что об этом уведомили французского посла в Москве Пьера Леви. «Мы сожалеем об этом несправедливом решении», — заявил он журналистам.

На сайте МИД России соответствующей информации пока не опубликовано.

Еще в середине мая МИД России объявил персонами нон грата 34 французских дипломата. Их обязали покинуть российскую территорию в течение двух недель после того, как на такой шаг пошли в Париже. 4 апреля Министерство иностранных дел Франции сообщило, что власти страны решили выслать 41 сотрудника посольства России в столице. Причиной стали сообщения о массовой гибели людей в украинской Буче, в причастности к чему обвинили Россию.

Елизавета Наумова
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