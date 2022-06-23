Франция заявила о высылке своего дипломата из Москвы

МИД Франции: власти России потребовали высылки сотрудника посольства республики из Москвы

Москва уведомила Париж, что неназванный сотрудник французского посольства должен покинуть страну. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление МИД Франции.

Агентство отмечает, что речь идет о культурном атташе при посольстве, но не уточняет, о ком именно: во французской дипмиссии действуют культурные атташе в сфере кино, книг, визуальной культуры и так далее.

В ведомстве рассказали, что об этом уведомили французского посла в Москве Пьера Леви. «Мы сожалеем об этом несправедливом решении», — заявил он журналистам.

На сайте МИД России соответствующей информации пока не опубликовано.

Еще в середине мая МИД России объявил персонами нон грата 34 французских дипломата. Их обязали покинуть российскую территорию в течение двух недель после того, как на такой шаг пошли в Париже. 4 апреля Министерство иностранных дел Франции сообщило, что власти страны решили выслать 41 сотрудника посольства России в столице. Причиной стали сообщения о массовой гибели людей в украинской Буче, в причастности к чему обвинили Россию.