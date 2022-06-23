Посол Джалали заявил, что Иран может стать транспортным хабом для импорта товаров в Россию

Назван вероятный транспортный хаб для импорта товаров в Россию из третьих стран, таковым может стать Исламская Республика Иран. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали, передает ТАСС.

«И на взаимной основе Иран может отправлять много товаров в Россию, по многим таким товарам мы договорились. Иран может стать очень хорошим хабом для импорта товаров через Иран в Россию», — указал дипломат.

Он отметил, что Тегеран заинтересован в экспорте российского зерна и подсолнечного масла. В свою очередь страна готова поставлять товары собственного производства и закупать необходимые в других государствах для последующего ввоза в РФ.

Джалали пояснил, что транспортировка осуществляется по коридору «Север-Юг», где имеется автомобильное, железнодорожное и частично морское сообщение. Также, по его словам, Россия предполагает поучаствовать в строительстве участка Решт — Астара, чтобы соединить Персидский и Финский заливы.

Посол добавил, что Иран заинтересован в развитии воздушных перевозок, в том числе прямого авиасообщения между Махачкалой и Тегераном. Он оценил, что больше шансов на запуск такого рейса имеют российские компании.

Ранее стало известно, что владелец и глава группы «Дело», которой принадлежит крупнейший российский контейнерный оператор «Трансконтейнер», Сергей Шишкарев захотел построить «торговую артерию Восточного полушария». Проект предполагает строительство транспортного коридора, который будет проходить с севера на юг Восточного полушария, перпендикулярно нынешнему наиболее популярному маршруту Запад — Восток. По замыслу бизнесмена, трасса будет представлять собой единый бесшовный коридор из России в Индию через Иран.