Иран призвал к миру на Украине

Глава МИД Ирана Абдоллахиян выступил за мирные переговоры России и Украины

Украинский кризис должен быть решен путем мирных переговоров России и Украины, военные действия не являются способом решения проблемы, которая была вызвана расширением присутствия альянса НАТО. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время официального визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы считаем, что война не является средством для решения украинского вопроса. Мы поддерживаем мир и дипломатический способ решения этой проблемы. [Сергей] Лавров и руководство Российской Федерации поддержали нашу инициативу. Надеемся, что стороны скорейшим образом вернутся к мирным переговорам», — призвал министр.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что украинские власти в вопросе возобновления мирных переговоров с Россией не могут принимать самостоятельные решения, так как зависят от позиции Вашингтона. Политик также выступил за приоритет российских требований к Киеву во время переговоров.