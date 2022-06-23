Минтруд рассказал о выходных днях для россиян в 2023 году

Минтруд сообщил, что новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней

Новогодние праздники для россиян в 2023-м году продлятся девять дней: с 31 декабря по 8 января. Соответствующий проект постановления подготовило подготовило Министерство труда. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим», — уточнили в Минтруда.

Там пояснили, что выходные 1 и 8 января, выпадающие на воскресенье, будут перенесены на 24 февраля и 8 мая соответственно. Таким образом, в феврале россияне будут отдыхать с 23 по 26 февраля, а в мае — 1 числа и с 6 по 9.

Ранее в России также были объявлены длинные новогодние каникулы: с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.