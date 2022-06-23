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Россия удвоила экспорт электроэнергии в Китай

«Ъ» сообщил об удвоении российского экспорта электроэнергии в Китай на $85,2 млн

Фото: Pixabay

Россия с начала 2022 года удвоила экспорта электроэнергии в Китай. За пять месяцев страна поставила КНР рекордные 1,78 миллиарда кВт/ч на сумму 85,2 миллиона долларов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Цена электроэнергии для Пекина осталась прежней, около 0,5 доллара за 1 кВт/ч. По среднемесячному курсу валют Центробанка, из-за волатильности рубля самая выгодная ставка была в марте (5,5 рубля за кВт/Ч), в мае она снизилась до 3,1 рубля.

Потребление электричества в Китае за пять месяцев текущего года выросло на 2,5 процента. Также прогнозируется рост спроса на 5-6 процентов до 8,8 триллиона кВт/ч, в то время как Россия ежегодно потребляет 1,1 триллион.

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Российский оператор «Интер РАО» поставляет электроэнергию в КНР из Амурской области по долгосрочному контракту. Кроме того, он вынужден искать новые маршруты поставок из-за остановки экспорта в Финляндию, Латвию и Литву, на долю которых приходилось около 60 от общего объема. Издание отмечает вероятный рост поставок электроэнергии в Монголию, Азербайджан, Казахстан и Грузию.

Ранее в министерстве энергетики Литвы сообщили, что с 22 мая страны Балтии отказались от электричества из России. Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid 13 мая также сообщил о решении компании RAO Nordic Oy (дочерней структуры российской «Интер РАО») приостановить поставки электроэнергии в Финляндию с 14 мая.

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Марина Совина
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