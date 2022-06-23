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В Лос-Анджелесе захотели запретить вредные заправки для машин

В Лос-Анджелесе прекратят строить заправки, работающие на ископаемом топливе

Фото: Shutterstock

Власти Лос-Анджелеса захотели запретить строительство заправочных станций для автомобилей, чтобы ограничить использование вредного для планеты ископаемого топлива. Город планирует перейти на инфраструктуру, работающую от электричества, сообщает The Guardian.

Наравне с Лос-Анджелесом отказаться от традиционных заправок захотели в городе Вифлеем штата Нью-Йорк и округе Комокс-Вэлли канадской провинции Британская Колумбия. Таким образом власти на местном уровне хотят повлиять на решение климатического вопроса, снизив выбросы от ископаемого топлива.

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«Мы прекращаем бурение нефтяных скважин в Лос-Анджелесе. Мы движемся в сторону полностью электрической инфраструктуры и транспорту без ископаемого топлива. Наш великолепный и влиятельный город, который вырос вокруг автомобилей, — идеальное место, чтобы понять, как отказаться от бензиновых машин», — заявил член городского совета Лос-Анджелеса Пол Корец.

В случае успеха Лос-Анджелес станет крупнейшим городом, принявшим подобную меру. Местные власти вдохновились примером калифорнийского города Петалума — в 2021 году там запретили строить новые заправочные станции. Город также взял на себя обязательство к 2030 году стать углеродно-нейтральным.

В апреле 2022 года Административно-бюджетное управление США (OMB) подсчитало, что к концу XXI века изменение климата будет стоить бюджету США 2 триллиона долларов в год. Ежегодно власти будут вынуждены дополнительно тратить от 25 до 128 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Ударная волна
Нина Ташевская
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