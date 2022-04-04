Оценена стоимость изменения климата для США

Reuters: OMB оценило стоимость изменения климата для США в два триллиона долларов в год

Административно-бюджетное управление США (OMB) в мае 2021 года подсчитало, что к концу XXI века изменение климата будет стоить бюджету США два триллиона долларов в год. Об этом сообщает Reuters.

Представители OMB оценили возможные затраты по поручению президента Джо Байдена. Согласно подсчетам, ежегодно власти будут вынуждены дополнительно тратить от 25 до 128 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий на побережье, страхование от наводнений, а также на защиту урожая и медицинскую страховку.

По данным управления, расходы из бюджета на тушение лесных пожаров могут увеличиться до 9,6 миллиарда долларов ежегодно. В результате наводнений могут быть затоплены около 12,2 тысячи зданий — их восстановление обойдется в 44 миллиарда долларов.

«Изменение климата угрожает сообществам и отраслям по всей стране. Оно включает наводнения, засухи, сильную жару, лесные пожары и ураганы, которые влияют на экономику США и жизнь обычных американцев», — высказала Кэндис Вальсинг из OMB.

Ранее аналитики благотворительной организации Christian Aid подсчитали, что катастрофические последствия климатических изменений в 2021 году обошлись миру в 170 миллиардов долларов. Почти треть от общей суммы убытков — 65 миллиардов долларов — пришлось на ураган «Ида», который обрушился на восточную часть США.