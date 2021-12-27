Подсчитан ущерб от климатических катастроф

Катастрофические последствия климатических изменений в 2021 году обошлись миру в 170 миллиардов долларов. Ущерб от 10 самых разрушительных природных катаклизмов подсчитали аналитики благотворительной организации Christian Aid в своем исследовании.

Почти треть от общей суммы убытков — 65 миллиардов долларов — пришлось на ураган «Ида», который обрушился на восточную часть США в конце августа. Вызванные тропическим штормом масштабные наводнения унесли жизни как минимум 95 человек, а еще 14 тысяч были вынуждены бросить свои дома и переехать.

На втором месте по стоимости ущерба оказались случившиеся в июле наводнения в Западной Европе. Паводки затронули Германию, Францию, Нидерланды, Бельгию и Люксембург. Повлекший гибели 240 человек потоп стоил местной экономике 43 миллиарда долларов.

Следующим в антирейтинге стал зимний шторм, который обрушился на Техас в феврале. Экстремально низкие температуры и сильная метель привели к гибели 210 человек и причинили ущерб в 23 миллиарда долларов.

В список разрушительных природных явлений 2021 года попали наводнения в Австралии, Китае, Южном Судане и Канаде, тайфуны в Юго-Восточной Азии, засухи в Африке и Южной Америке, а также тепловые волны на северо-западе Северной Америки.

В Christian Aid отметили, что за десять лет наблюдений ущерб от климатических изменений во всем мире в шестой раз превысил отметку в 100 миллиардов долларов. Аналитики считают, что объем убытков в этом году говорит о том, что мировое сообщество недостаточно активно противостоит глобальному потеплению. Исследователи призвали государства срочно сократить выбросы парниковых газов в атмосферу и оказать финансовую помощь бедным странам в адаптации к климатическим изменениям.

Ранее в The Boston Consulting Group (BCG) подсчитали, что замедление глобального потепления обойдется человечеству в 21 триллион долларов. Такой объем средств необходимо будет потратить на развитие новых технологий в течение ближайших 10 лет, чтобы достичь целей Парижского соглашения по удержанию роста среднемировых температур на отметке в 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня.