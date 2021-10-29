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Оценены траты на спасение человечества

BCG оценил частные вложения в технологии для замедления глобального потепления в $2,1 трлн
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Фото: Pawel Kopczynski / Reuters

Для замедления глобального потепления и выполнения цели Парижского соглашения по климату человечеству потребуется вложить 21 триллион долларов в развитие новых технологий в течение следующих 10 лет. Из этих трат 2,1 триллиона долларов должны прийтись на частных инвесторов, следует из оценки The Boston Consulting Group (BCG), основанной на данных Международного энергетического агентства (МАЭ). Отчет специалистов есть в распоряжении «Ленты.ру».

Цели Парижского соглашения подразумевают удержание роста средней глобальной температуры Земли ниже 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем — это важно для спасения человечества от климатической катастрофы. Чтобы достичь этого показателя, необходимо прийти к нулевым выбросам углекислого газа в атмосферу к 2050 году.

Цена вопроса

Из общих вложений в технологии, нужных для нужных для реализации цели, 10 процентов должны поступить от частных инвесторов. Именно частный капитал помогает поддерживать стартапы и компании на стадии роста, которые играют решающую роль в разработке и внедрении инновационных технологий. Согласно отчету BCG, сейчас человечество даже не близко к достижению нужного уровня инвестиций. По подсчетам экспертов, к 2030 году ежегодные частные вложения должны составить 470 миллиардов долларов.

21
триллион долларов
необходимый для замедления глобального потепления объем инвестиций в новые технологии

Реальные цифры гораздо скромнее. С 2016 по конец 2021 года от частных инвесторов поступило 160 миллиардов долларов. В течение всего этого периода суммы росли, но, тем не менее, в 2021 году вложения все еще были в 8 раз ниже, чем необходимо. Однако интерес инвесторов к новым технологиям растет, в текущем году объем трат на годовом уровне почти удвоился. Эксперты прогнозируют, что к концу года он составит 57 миллиардов долларов.

По оценкам экспертов BCG, реализация целей Парижского соглашения невозможна с теми технологиями, которые есть в распоряжении человечества сейчас. Нужно также вводить в эксплуатацию ряд менее активно используемых сейчас технологий, которые могут значительно снизить углеродный след. Большая часть инвестиций — более 90 процентов — на конец 2021 года будет направлена в шесть уже относительно развитых секторов. Речь идет о электромобилях, системах накопления энергии, биотопливе и возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). 40 процентов средств будет вложено только в электрокары. 23 процента инвестиций пойдут на хранение энергии, а 24 процента — на развитие ВИЭ. Эти технологии играют важную роль в борьбе с изменением климата, но сами по себе они не помогут достичь целей по сокращению выбросов. Согласно данным Международного энергетического агентства, сократить выбросы более чем на треть помогут решения, которые пока развиты в меньшей степени и сталкиваются с недостатком инвестиций. На водород, улавливание, хранение и изоляцию углерода (CCUS) и климатическую аналитику приходится всего три процента от всего объема частных вложений.

Взгляд в будущее

Эксперты призывают обратить внимание на низкоуглеродные технологии, которые будут иметь решающее значение в борьбе с изменением климата. Аналитики из BCG обращают внимание на то, что на новые «зеленые» технологии сейчас переключаются инвесторы из таких отраслей, как нефтегазовая, химическая, технологическая, а также секторов, связанных с авиацией, судоходством и автомобилестроением. Эксперты ожидают дальнейшего развития этой тенденции. Большей инвестиционной активности для декарбонизации операций аналитики ожидают и от производителей.

Климатическая повестка приобретает все большую важность как на уровне частных компаний, так и на уровне государств. 9 августа межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН представила тревожный доклад, в котором заявила, что катастрофа из-за изменения климата неизбежна, если немедленно не сократить выбросы, а последствия потепления отразятся на всех отраслях деятельности людей. Чтобы избежать такого сценария, миру необходимо поменять стратегию бизнеса и отношение к природе. В конце октября главы ряда государств соберутся на климатическом форуме в шотландском Глазго, чтобы обсудить борьбу с изменением климата и достичь новых договоренностей.

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