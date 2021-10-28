Британских борцов за экологию обвинили в лицемерии

DeSmog: участники PRI обещают бороться за экологию, но инвестируют в аэропорты

Интернет-ресурс DeSmog, специализирующийся на теме глобального потепления, обвинил в лицемерии некоторых участников программы Принципов ответственного инвестирования (PRI). Недовольство связано с тем, что инвесторы обещали бороться за экологию, но при этом финансировали расширение аэропортов, сообщает The Guardian.

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Более 4000 участников PRI публично обещали принять участие в решении проблемы изменения климата. По данным DeSmog, 13 инвесторов также решили инвестировать в расширение аэропортов Хитроу, Гатвик, Станстед, Бристоль и других. В качестве примера авторы исследования назвали Программу пенсионного обеспечения университетов (USS) — ее представители участвуют в PRI и финансируют Хитроу.

Специалисты в сфере климата заявили о несовместимости расширения аэропортов с решением климатических проблем. «По правде говоря, каждую неделю появляется какой-нибудь новый альянс или коалиция инвесторов, которые заявляют о своем потрясающем опыте в области климата, но при этом они продолжают вкладывать деньги в высокоуглеродную деятельность, от аэропортов до угля», — заявил старший программный советник британского Greenpeace Чарли Кроник.

В сентябре DeSmog заключили, что министры правительства Великобритании примерно в девять раз чаще проводили частные встречи с производителями «грязной» энергетики, чем встречались с представителями индустрии возобновляемых источников энергии. По мнению аналитиков, подобная политика противоречит громким заявлениям властей о планах по борьбе с изменением климата.