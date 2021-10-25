Борис Джонсон предложил «скармливать людей животным» ради спасения планеты

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил на конференции перед британскими школьниками на тему изменения климата. В качестве одного из решения проблемы глобального потепления он в шутку предложил скармливать людей животным. Трансляцию мероприятия вело британское издание The Telegraph на своем YouTube-канале.

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Конференция для детей в возрасте от 8 до 12 лет проходила в медиа-центре на Даунинг-стрит. Вместе с Джонсоном в ней приняла участие исполнительный директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) Таня Стил. Они обсуждали меры, которые необходимо предпринять ради спасения планеты.

Когда разговор зашел о способах возрождения океана, премьер-министр заявил, что можно было бы «скормить людей животным». В ответ на инициативу Стил предложила позже провести голосование, чтобы узнать, есть ли желающие. Высказывание Джонсона прокомментировал его представитель. «Я думаю, что большинство людей восприняли заявление так, как было задумано — не следует воспринимать его всерьез», — пояснил источник.

Ранее Борис Джонсон в шутливой форме выступил на Генассамблее ООН. Премьер-министр задумал переименовать себя в Борея Джонсона в честь бога северного ветра в греческой мифологии. Таким образом он решил бороться с изменением климата и поддержать возобновляемые источники энергии.