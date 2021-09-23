Премьер Британии задумал переименовать себя в бога северного ветра ради климата

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон задумал переименовать себя в Борея Джонсона, в честь бога северного ветра в греческой мифологии ради борьбы с изменением климата и в поддержку возобновляемых источников энергии. В такой шутливой форме он выступил на Генассамблее ООН, передает ТАСС.

Глава Кабмина указал, что страна создала огромные леса из ветряных турбин в Северном море между Британией и Голландией и производит значительное количество ветряной энергии.

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«Мы производим столько энергии благодаря ветру, что я даже думал изменить свое имя в честь бога северного ветра и стать Бореем Джонсоном», — сказал политик.

Выступление Джонсона было посвящено проблемам экологии и борьбе с климатическими изменениями, и в качестве примера премьер-министр обращался к персонажу «Маппет-шоу» лягушонку Кермиту, а также к древнегреческому драматургу Софоклу.

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