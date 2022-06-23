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Магазины Nike продолжили работу в России после заявления об уходе из страны

Магазины одежды и обуви Nike продолжили работу в России после заявления об уходе из страны

Фото: Grigory Dukor / Reuters

В столичных торговых центрах в последний раз открылись магазины спортивной одежды и обуви Nike. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, американская компания распродает остатки товаров, магазины будут открыты одну неделю.

Информацию о том, что магазины Nike продолжают работу после заявления бренда об уходе из страны, подтверждает РИА Новости. Как сообщил корреспонденту агентства один из сотрудников компании, магазины будут работать «до конца месяца». При этом он добавил, что точной даты закрытия нет.

Ранее стало известно, что Nike окончательно уйдет с российского рынка. Причины такого решения не называются. Журналисты Reuters не объявили точную дату закрытия магазинов указанной марки в стране.

О приостановке продаж продукции российским покупателям также объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

Синдром отмены: Россия
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Ксения Назарова
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