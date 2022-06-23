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Nike уйдет с российского рынка

Reuters: американский бренд спортивной одежды и обуви Nike уйдет с российского рынка

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike окончательно уйдет с российского рынка на фоне ситуации с Украиной. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное электронное письмо компании.

Причины такого решения не называются. Кроме того, журналисты не объявили точную дату закрытия магазинов указанной марки в стране.

В мае сотрудник компании заявил «Ведомостям», что в связи с операционными сложностями Nike принял решение не продлевать существующие и не вступать в новые деловые взаимоотношения с российскими партнерами. При этом компания продолжала осуществлять все выплаты своим сотрудникам. Помимо этого, на тот момент российский офис Nike продолжал работать в привычном режиме.

О приостановке продаж продукции российским покупателям также объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

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Майя Пономаренко
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