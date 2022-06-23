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В России построят всесезонный трамплинный комплекс для лыжников

В Магадане к 2024 году построят трамплинный комплекс для проведения соревнований

Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com

В Магадане в микрорайоне Солнечный планируется строительство всесезонного трамплинного комплекса. Об этом пишет «Интерфакс».

Спортивный комплекс из трех трамплинов разной высоты будет расположен на территории базы «Полет». Рядом также установят тренерские биржи, судейские вышки, трибуны для зрителей и освещение. Закончить работы планируют в 2024 году.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов считает, что трамплинный комплекс будет востребован у жителей и туристов региона. По его словам, техническое и спортивное оснащение позволит проводить соревнования межрегионального уровня — объект сможет принять 250 зрителей и 60 спортсменов.

Строительство комплекса пройдет при помощи механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина уже одобрила это решение.

В Нижнем Новгороде с 23 июня открылся вейк-парк — первое время он будет работать в тестовом режиме. Все желающие смогут покататься на вейкборде, сапах и водных лыжах. Стоимость стартового пакета составит две тысячи рублей, а после официального открытия парка — 2,5 тысячи рублей.

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Дарья Рыбак
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