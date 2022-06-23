Рэпера Lil Tjay госпитализировали после перестрелки в ресторане в США

Американский рэпер Lil Tjay был доставлен в больницу после того, как получил многочисленные огнестрельные ранения в Эджуотере, штат Нью-Джерси. Об этом сообщает TMZ.

21-летний Тион Дальян Мерритт (настоящее имя певца) попал в перестрелку, после которой его прооперировали. В ходе вооруженного нападения, которое произошло в ресторане и на заправке, пострадал еще один человек.

Полиция арестовала троих подозреваемых в участии в перестрелке. Одним из задержанных оказался 27-летний Мохамед Конате, предположительно стрелявший в Lil Tjay. По версии правоохранителей, он напал на рэпера с целью грабежа. Его обвиняют по трем пунктам: в покушении на убийство, в вооруженном нападении, а также в нападении при отягчающих обстоятельствах. Двое других задержанных оказались друзьями исполнителя. Их обвиняют в незаконном хранении оружия.

О степени тяжести пострадавшего не сообщается.

Ранее стало известно о том, что семья Тупака решила открыть ресторан в честь рэпера.