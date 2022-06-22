Семья Тупака решила открыть ресторан в честь рэпера

Семья Тупака Шакура решила открыть в Лос-Анжелесе ресторан в честь рэпера

Семья Тупака Шакура решила открыть в Лос-Анжелесе поп-ап ресторан в честь рэпера — заведение будет работать до конца июня. Об этом сообщается на странице музыканта в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ресторане подают обед и ужин, а в его меню представлены любимые блюда хип-хоп-артиста, в том числе жареные куриные крылышки и мясной рулет. Его семья пояснила, что решила запустить проект, так как в одной из записей Тупака говорилось о желании открыть кафе Powamekka Café и сделать его «идеальным убежищем для тех, кто хочет скрыться от холодной реальности мира».

Тупак Шакур был убит в 1996 году во время конфликта, развернувшегося между хип-хоп-исполнителями Восточного и Западного побережья Америки. Тупак сидел на пассажирском месте, за рулем находился рэпер Шуг Найт, он выжил. В июле 2018 года стало известно, что Тупака застрелил племянник бывшего гангстера Дуэйна Кита Дэвиса — Орландо Андерсон.