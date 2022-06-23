Лавров: при желании Киева возобновить переговоры будем исходить из ситуации «на земле»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность возобновления переговоров России и Украины. Об этом он рассказал в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии, передает РИА Новости.

«Когда же они соизволят обратиться к нам с предложением возобновить дипломатический процесс, о чем, как я понимаю, европейцы их настоятельно просят, но англосаксы не разрешают этого сделать, будем смотреть, какая ситуация сложилась "на земле"», — заявил министр. По словам Лаврова, у большинства жителей ряда районов нет желания возвращаться под контроль Украины.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что украинские власти в вопросе возобновления мирных переговоров с Россией не могут принимать самостоятельные решения, так как зависят от позиции Вашингтона. По его мнению, переговоры Москвы и Киева могут проходить только на условиях Кремля.