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Запад передал Украине гаубицы без GPS во избежание их попадания к России

На Украине сообщили о получении гаубиц M777 без GPS во избежание их попадания к ВС РФ

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Запад передал Украине гаубицы M777 без систем GPS. О получении вооружения в такой комплектации сообщил источник в Министерстве обороны республики, пишет РИА Новости.

Отмечается, что подобное решение было принято западными партнерами Киева во избежание попадания гаубиц к военнослужащим Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) сообщила, что подразделения НМ ДНР и ВС РФ уничтожили взвод реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», гаубицу М-777, грузовой автомобиль и более 20 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве добавили, что союзным войскам также удалось подавить три огневые точки противника в районе Авдеевки и Курдюмовки.

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Алевтина Запольская
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