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В ДНР сообщили об уничтожении украинского взвода РСЗО «Град»

НМ ДНР совместно с ВС РФ уничтожили взвод РСЗО «Град» и гаубицу М-777 ВСУ

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) совместно с Вооруженными силами (ВС) России за сутки уничтожили несколько единиц украинской артиллерии. Об этом НМ ДНР сообщает в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что подразделениям республики и ВС РФ удалось уничтожить взвод реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», одну гаубицу М-777, грузовой автомобиль и свыше 20 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Народной милиции отметили, что союзными войсками также были подавлены три огневые точки противника в районе Авдеевки и Курдюмовки.

Ранее командующий логистикой сухопутных войск Украины генерал Владимир Карпенко сообщил, что поставленные ВСУ американские гаубицы M777 постоянно ломаются и требуют ремонта. По его словам, в ходе ударов треть из них каждый раз выходит из строя из-за того, что российские военные наносят серьезные ответные удары и повреждают орудия осколками.

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Алевтина Запольская
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