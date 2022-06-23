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Медведев сравнил Драги и Шольца с Берлускони и Меркель

Замглавы Совбеза России Медведев сравнил Драги и Шольца с Берлускони и Меркель
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

За последние 20 лет уровень западных политиков сильно упал, в Европе не осталось политических деятелей уровня Гельмута Коля, Жака Ширака или Маргарет Тэтчер. Об этом в четверг, 23 июня, в своем Telegram-канале написал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Не в обиду никому, но всем очевидно, что Марио Драги — это не Сильвио Берлускони, а Олаф Шольц — не Ангела Меркель. Это новые люди и новая, на мой взгляд, далеко не лучшая эпоха государственного управления», — заявил он, отметив, что настоящий политик — это тот, кто способен принять непопулярное решение и отвечать за него.

Игорь Дмитров
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