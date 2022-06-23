Microsoft приготовилась к жесткому сокращению бизнеса в России

Президент Microsoft Смит рассказал о планах не оставить «почти ничего» от бизнеса в России

Microsoft планирует в перспективе прийти к жесткому сокращению масштабов бизнеса в России. О соответствующих планах президент компании Брэд Смит сообщил в интервью The Washington Post Live.

«Что касается России, то мы делаем свой бизнес все уже и уже до тех пор, пока в итоге не останется почти ничего или вообще ничего», — рассказал он о готовящихся перспективах.

О планах значительно урезать масштабы бизнеса в стране компания сообщила еще в начале июня. Решение должно затронуть более 400 сотрудников, которым пообещали «полную поддержку в это сложное время».

19 июня стало известно, что компания запретила скачивать Windows 10 и 11, образцы этих операционных систем, а также программу Media Creation Tool с официального сайта на территории России. На перемены обратили внимание пользователи.