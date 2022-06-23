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В марсианских условиях на Земле нашли микробов

The ISME Journal: на Земле обнаружены организмы, приспособленные к марсианским условиям

Фото: Apex 360 / Unsplash

Ученые Университета Макгилла (Канада) обнаружили микроорганизмы, которые способны выживать в суровой среде, приближенной к марсианским условиям. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале The ISME Journal.

Исследователи показали, что микробные сообщества в высоких широтах Канады, приспособленные к почти марсианским условиям, могут выжить, потребляя простые неорганические соединения, которые уже были выявлены на Марсе (например, метан, сульфид, сульфат, монооксид углерода и диоксид углерода). Эти микроорганизмы обитают в чрезвычайно соленой, холодной и бескислородной среде под вечной мерзлотой в минеральном источнике Лост-Хаммер-Спринг (Lost Hammer Spring).

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Лост-Хаммер-Спринг — один из самых холодных и соленых наземных источников, обнаруженных на сегодняшний день. Вода, которая проходит через слой вечной мерзлоты толщиной 600 метров на поверхность, имеет чрезвычайную соленость (соленость ~ 24 процента), отрицательную температуру (приблизительно -5 градусов Цельсия) и почти не содержит кислорода (<1 часть на миллион растворенного кислорода). Очень высокая концентрация соли не позволяет источнику замерзнуть, поддерживая жидкую среду обитания для микробов даже при отрицательных температурах. Эти условия аналогичны тем, которые наблюдаются в некоторых районах Марса, где широко распространены отложения соли и возможные холодные соляные источники.

Ученые выделили и секвенировали ДНК микробных сообществ, обитающих в источнике, что позволило им реконструировать геномы примерно 110 микроорганизмов, большинство из которых никогда раньше не встречались. Это позволило исследователям определить активные гены и понять, как организмы адаптируются к экстремальной среде.

Геномы активных анаэробных метан-окисляющих архей (ANME-1) продемонстрировали признаки предполагаемой метаболической гибкости и адаптации к гиперсолевому и холодовому воздействию. Доказательства анаэробного гетеротрофного и ферментативного образа жизни были обнаружены в геномах архей, которые скорее всего относятся к супертипу DPANN, и бактерий типа CG03.

Синдром отмены: Россия


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Александр Еникеев
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