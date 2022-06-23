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Полицейским в Чикаго запретили бегать за преступниками

Полицейским в Чикаго запретили бегать за мелкими преступниками

Фото: Fred Moon / Unsplash

Департамент полиции Чикаго обнародовал новую политику, запрещающую своим сотрудникам бегать за мелкими преступниками, если они совершили незначительные правонарушения или просто отказались от контакта с полицейскими. Об этом сообщает New York Post.

«Воздействие на преступность было изучено, и мы можем сказать, что это сделало (...) жизнь населения более безопасной на протяжении последних десяти лет. Сотрудники департамента должны рассмотреть альтернативы пешему преследованию, если обстоятельства создают особенно высокий риск для сотрудников департамента или общественности», — заявил глава полиции Дэвид Браун.

Теперь полицейские могут начать погоню, если они считают, что человек совершает или собирается совершить уголовное преступление, такое как нанесение побоев или пьяное вождение. Офицерам запрещено идти или бежать за подозреваемым «исключительно на основании реакции человека на присутствие полиции».

В декабре 2021 года в Лос-Анджелесе полицейский случайно застрелил в ходе поимки преступника 14-летнюю латиноамериканскую девочку. При ликвидации мужчины, напавшего с велосипедной цепью на посетителей магазина, одна из выпущенных пуль попала в стену примерочной, в которой была девочка. От ранения ребенок умер на руках матери.

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Анжелика Бережная
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