В США предсказали повышение мирового спроса на нефть из-за Китая

Глава Минэнерго США Грэнхолм ждет рост спроса на нефть после снятия ковид-ограничений КНР

В США предсказали повышение мирового спроса на нефть. По ожиданиям главы министерства энергетики страны Дженнифер Грэнхолм, это произойдет после снятия жестких коронавирусных ограничений в КНР, передает ТАСС.

По ее словам, большинство людей сейчас осознают, что цена на нефть является движущей силой инфляции, а к росту стоимости топлива привела ситуация на Украине.

«У нас будет проблема со спросом, когда Китай откроется после коронавируса», — сказала Грэнхолм.

Ранее президент США Джо Байден выступил с призывом к американским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) увеличить производство бензина на фоне роста цен на топливо на внутреннем рынке, которые успели стать рекордными.