Байден выступил с призывом на фоне роста цен на топливо

Байден призвал НПЗ увеличить производство бензина для снижения цен на внутреннем рынке

Президент США Джо Байден выступил с призывом к американским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) увеличить производство бензина на фоне роста цен на топливо на внутреннем рынке, которые успели стать рекордными, сообщает РИА Новости.

«Я призываю национальные предприятия нефтяной промышленности перегонять больше нефти в бензин, чтобы тем самым добиться снижения цен», — заявил американский лидер.

Ранее Байден обращался с просьбой к Конгрессу и властям штатов временно отменить в стране топливный налог. Он уверен, что отмена топливного налога — далеко не единственная мера, которую можно принять для снижения расходов населения и поддержки американцев в условиях рекордной за несколько десятилетий инфляции.

Глава Минфина США Джанет Йеллен, в свою очередь, рассказала о механизме сокращения прибыли России от нефти. По словам Йеллен, инициатива, которая прорабатывается Вашингтоном и его союзниками, призвана расширить поставки российской нефти на мировой рынок, но при этом снизить ее стоимость.