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Трихолог раскрыла способ увеличить объем волос

Трихолог Галлямова посоветовала выбирать средства с гиалуроновой кислотой для объема волос

Фото: Ayo Ogunseinde / Unsplash

Трихолог Юлия Галлямова раскрыла способ увеличить естественный объем волос. Своими рекомендациями она поделилась с порталом Starhit.

По словам специалистки, современные женщины часто сталкиваются с ухудшением качества локонов из-за плохой экологии, стресса и неправильного образа жизни. Перед началом восстановления волос она рекомендуют определить их состояние. Так, обезвоженные пряди отличаются тусклостью, а сухие — сильно поврежденными концами, уточнила эксперт.

Собеседница издания советует обладательницам сухих волос обратить внимание на средства с аминокислотами и керамидами. Кроме того, для обезвоженных следует выбирать уход с гиалуроновой кислотой, подчеркивает Галлямова. Отмечается, что упомянутый компонент способен удерживать влагу в тысячу раз больше собственного веса.

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«Молекула гиалурона обволакивает кутикулу волоса, увлажняет и, как следствие, уплотняет его. Вот почему объем укладки, плотность волос напрямую зависит от того, насколько они здоровы», — заключает врач.

В июне модные редакторы портала Bustle совместно с трихологами раскрыли натуральное средство для красоты волос. По словам специалистов, за последние два года гель алоэ стал популярным ингредиентом благодаря вирусным роликам в TikTok и рекомендациям знаменитостей, таких как Кортни Кардашьян. «Алоэ сохраняет пряди увлажненными и упругими. Кроме того, оно успокаивает кожу головы», — пояснила старший директор по исследованиям и разработкам косметического бренда для волос Anomaly, основанный актрисой Приянкой Чопра, Кристин Уильямс.

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Дарья Шляпужникова
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