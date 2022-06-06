Раскрыто натуральное средство для красоты волос

Специалисты портала Bustle назвали гель алоэ натуральным средством для красоты волос

Модные редакторы портала Bustle совместно с трихологами раскрыли натуральное средство для красоты волос. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам специалистов, за последние два года гель алоэ стал популярным ингредиентом благодаря вирусным роликам в TikTok и рекомендациям знаменитостей, таких как Кортни Кардашьян. «Алоэ сохраняет пряди увлажненными и упругими. Кроме того, оно успокаивает кожу головы», — пояснила старший директор по исследованиям и разработкам косметического бренда для волос Anomaly, основанный актрисой Приянкой Чопра, Кристин Уильямс.

Отмечается, что звезды наносили гель растения непосредственно на пряди, иногда в сочетании с другими натуральными компонентами. Например, с касторовым маслом.

Кроме того, журналист Хилари By Шеперд утверждает, что данное средство поможет сделать локоны блестящими и сильными, а также сохранит их чистыми на долгое время. Однако она предупредила читателей, что маску с алоэ вера необходимо использовать не более одного раза в неделю.

При этом, как отметила трихолог и директор марки Neuma Beauty Джина Сципиони, упомянутое растение используется для ухода за волосами и кожей головы уже несколько столетий. «Оно богато витаминами, помогает уменьшить перхоть, воспаления и зуд, балансирует уровень pH, способствует здоровому росту», — пояснила специалистка.

Ранее в июне российская стилистка Юлия Гончарова назвала способы сделать волосы более густыми. В первую очередь специалистка посоветовала россиянам использовать скрабы или шампуни для глубокого очищения кожи головы один-два раза в месяц. «Хорошо очищенная кожа головы лучше держит объем, и волосы в прикорневой части кажутся гуще», — рассказала она.