Россиянам назвали способы сделать волосы более густыми

Стилистка Гончарова назвала окрашивание корней способом сделать волосы более густыми

Российская стилистка Юлия Гончарова назвала способы сделать волосы более густыми. Ее комментарии приводит портал Lady.Mail.ru.

В первую очередь специалистка посоветовала россиянам использовать скрабы или шампуни для глубокого очищения кожи головы 1-2 раза в месяц. «Хорошо очищенная кожа головы лучше держит объем, и волосы в прикорневой части кажутся гуще», — рассказала она.

Вдобавок Гончарова предложила при окрашивании затемнять корни волос или применять техники мелирования, где отдельные пряди будут переливаться на солнце, создавая эффект объема. Помимо этого, парикмахер порекомендовала обратить внимание на многослойные стрижки и челки, среди которых, например, челка-занавеска и бикси на среднюю длину волос, гибрид между стрижками пикси и боб с удлинением прядей на затылке.

В заключение эксперт отметила, что для создания иллюзии густоты и объема прически необходимо распределять стайлинговые средства не только на корни, но и по всей длине волос. Данный метод поможет защитить волосы от перегрева горячими инструментами и феном.

В мае блогерша из США с никнеймом sunday_travel продемонстрировала, как ей удается добиться безупречной прически при минимальных усилиях. Все, что требуется для упомянутого лайфхака, — 1-2 штуки крупных пластиковых бигуди, на которые девушка накручивает передние пряди. Оставшуюся часть волос она собирает высоко на макушке с помощью резинки, а для создания дополнительного объема продевает в получившийся пучок свернутые в клубок носки и закрепляет свободный край заколкой.