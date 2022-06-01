Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Россиянам назвали способы сделать волосы более густыми

Стилистка Гончарова назвала окрашивание корней способом сделать волосы более густыми

Фото: Adam Winger / Unsplash

Российская стилистка Юлия Гончарова назвала способы сделать волосы более густыми. Ее комментарии приводит портал Lady.Mail.ru.

В первую очередь специалистка посоветовала россиянам использовать скрабы или шампуни для глубокого очищения кожи головы 1-2 раза в месяц. «Хорошо очищенная кожа головы лучше держит объем, и волосы в прикорневой части кажутся гуще», — рассказала она.

Материалы по теме:
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января 2021
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

Вдобавок Гончарова предложила при окрашивании затемнять корни волос или применять техники мелирования, где отдельные пряди будут переливаться на солнце, создавая эффект объема. Помимо этого, парикмахер порекомендовала обратить внимание на многослойные стрижки и челки, среди которых, например, челка-занавеска и бикси на среднюю длину волос, гибрид между стрижками пикси и боб с удлинением прядей на затылке.

В заключение эксперт отметила, что для создания иллюзии густоты и объема прически необходимо распределять стайлинговые средства не только на корни, но и по всей длине волос. Данный метод поможет защитить волосы от перегрева горячими инструментами и феном.

В мае блогерша из США с никнеймом sunday_travel продемонстрировала, как ей удается добиться безупречной прически при минимальных усилиях. Все, что требуется для упомянутого лайфхака, — 1-2 штуки крупных пластиковых бигуди, на которые девушка накручивает передние пряди. Оставшуюся часть волос она собирает высоко на макушке с помощью резинки, а для создания дополнительного объема продевает в получившийся пучок свернутые в клубок носки и закрепляет свободный край заколкой.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Путин уволил пятерых генералов
Режиссер Кирилл Серебренников прокомментировал свою эмиграцию из России
Путина пригласили в Мурманск
Россиянина осудят за изнасилование и убийство пенсионерки шестилетней давности
В России установили первый в мире памятник «Сынам полков»
«Оби-Ван Кеноби» стал самым успешным проектом Disney+
Путин заявил о необходимости нарастить поддержку многодетных семей
Россиянам раскрыли новые способы расплачиваться в путешествиях за рубежом
Сенатор оценил способность Зеленского вести мирные переговоры
Экономист предрек рост числа голодающих в мире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.