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Показан способ сделать салонную укладку с помощью подручных средств

The Sun: блогерша показала способ сделать салонную укладку дома с помощью резинки и носков

Фото: Element5 Digital / Unsplash

Блогерша из США показала простой способ, который позволит сделать салонную укладку дома с помощью подручных средств. Соответствующий TikTok-ролик заинтересовал редакцию The Sun.

Пользовательница сети с никнеймом sunday_travel продемонстрировала, как ей удается добиться безупречной прически с локонами при минимальных усилиях. Сообщается, что благодаря данному методу укладка выглядит так, будто над ней поработал профессиональный стилист.

Все, что требуется для упомянутого лайфхака, — 1-2 штуки крупных пластиковых бигуди, на которые девушка накручивает передние пряди. Оставшуюся часть волос она собирает высоко на макушке с помощью резинки, а для создания дополнительного объема продевает в получившийся пучок свернутые в клубок носки и закрепляет свободный край заколкой.

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По словам американки, данная конструкция, в отличие от бигуди, позволяет комфортно спать. Девушка отметила, что часто путешествует, а этот способ помогает ей выглядеть свежо даже в дороге. Кроме того, блогерша подчеркнула, что если под рукой нет бигуди, то можно использовать резинки и носки.

Ранее в мае блогерша Джорджия Янг раскрыла способ завить волосы с помощью подручных средств. Девушка показала, как сделать укладку, не имея фена с диффузором — насадкой, которая помогает сделать упругие локоны и предотвращает их спутывание. Вместо упомянутого приспособления юзерша использовала обыкновенное кухонное сито.

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Полина Гераскина
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