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В России выявили 3166 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3166 случаев коронавируса за сутки

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 3166 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 409 651. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 23 июня.

Днем ранее число заболевших составило 3058.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (246), Петербурге (220) и в Московской области (187). Меньше всего — в Тыве, Магаданской области и в Чукотском автономном округе (по 1 случаю), а также в Адыгее (2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1202. За этот же период 3517 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 836 121.

За сутки умерли 68 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 380 711 человек.

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Анастасия Шейкина
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