Российским геям запретили идти колонной на гей-параде в Польше

Журналист Давлетгильдеев: активистам из России отказали в участии в гей-параде в Варшаве

Организаторы гей-парада в Варшаве запретили колонне активистов «За Свободную Россию» участвовать в прайде. Об этом сообщил журналист Ренат Давлетгильдеев в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Давлетгильдеев опубликовал обращение от создателей организации «За Свободную Россию». В нем говорится, что польский парад в этом году организовывался совместно с украинским ЛГБТ-сообществом «КиевПрайд», так как на территории Украины при военном положении проводить парады небезопасно. Украинская сторона выдвинула условия — на прайде не должно быть флагов и лозунгов, связанных с Россией, так как присутствие такой символики «травмирует и триггерит».

Российская ЛГБТ-организация согласилась с большинством ограничений. Пытаясь найти компромисс, члены организации, среди которых россияне, украинцы и поляки, предложили лозунги, сосредоточенные не на борьбу за свободу в России, а на выражение позиции против специальной военной операции на Украине. Организаторы не пошли на такие уступки.

«Ситуация огорчает и тревожит, ведь в последнее время в общественной дискуссии Польши звучит вопрос: где русские, выступающие против [президента России Владимира] Путина, почему не видно их массовых протестов против агрессии в Украине? Между тем, когда такая группа существует, активна и пытается показать себя, ее прячут в шкаф. Не где-нибудь, а на Параде — подчеркиваем — Равенства. Мы чувствуем себя частью Парада в понимании его постулатов и обращаемся ко всем участникам: помните, о чем Парад. Нельзя отменить равенство по отношению к любой из групп», — заявил один из инициаторов колонны «Свободной России».

Ранее ЛГБТ-сообщество «КиевПрайд» потребовало отставки советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он заявил, что плохо относится к пропаганде ЛГБТ и считает однополые отношения девиацией, однако не считает, что представителей ЛГБТ нужно как-либо ущемлять в правах.