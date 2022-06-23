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США официально ввели понятие «путинское повышение цен»

Президент США Байден официально ввел понятие «путинское повышение цен» для ситуации в США

Фото: Mike Segar / РИА Новости

Президент США Джо Байден официально ввел понятие «путинское повышение цен», связав его с российским коллегой Владимиром Путиным. Обращение американского лидера доступно на сайте Белого дома.

Глава государства заявил, что текущая ситуация с инфляцией и ростом цен на топливо в США обусловлена спецоперацией Москвы на Украине. По его словам, Вашингтон понимал, что эмбарго на российскую нефть приведет к росту цен, но не мог остаться в стороне.

«Если бы мы стояли в стороне, Путин бы не остановился. Путин бы продолжил, и мы столкнулись бы с еще более высокой ценой», — заявил Байден. Он напомнил о необходимости защищать свободу и демократические ценности в Европе и во всем мире.

Американский президент попросил Конгресс на три месяца отменить федеральный налог на покупку топлива. По его мнению, такой шаг не исправит проблему, но даст возможность помочь американским семьям.

В мае инфляция в США достигла максимума с декабря 1981 года — с 8,3 процента до 8,6 процента. Байден назвал рекордную инфляцию в стране проклятием. В его администрации полагают, что она стала последствием украинского кризиса, и отрицают инфляционную накачку экономики во время пандемии коронавируса.

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Виктория Кондратьева
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