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В российском регионе ввели режим повышенной готовности

Власти Якутии ввели режим повышенной готовности в регионе из-за лесных пожаров

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Власти Якутии ввели режим повышенной готовности в регионе из-за лесных пожаров. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников в Telegram-канале.

В оперштабе российского региона уточнили, что на территории зарегистрировано 126 лесных пожаров на площади 44 тысячи гектаров.

Садовников уточнил, что режим повышенной готовности коснется органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ответственным лицам будет необходимо обеспечить непрерывный сбор, обработку и передачу информации об обстановке, уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС и иных документов, подчеркнул зампред правительства Якутии.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников рассказал, что Сибири и Дальнему Востоку грозят опасные лесные пожары. Он подчеркнул, что над ликвидацией природных бедствий работают сотни специалистов.

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Анна Щербакова
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