Названы оказавшиеся в зоне риска опасных лесных пожаров регионы России

Глава Рослесхоза Советников: Сибири и Дальнему Востоку грозят опасные лесные пожары

Сибирь и Дальный Восток оказались под угрозой опасных лесных пожаров. Вошедшие в зону риска регионы назвал глава Рослесхоза Иван Советников, сообщает ТАСС.

«Традиционно мы переживаем за регионы Сибири и Дальнего Востока - большие площади лесов, относительно малоосвоенные территории, на которых трудно тушить лесные пожары», — заявил Советников. Он добавил, что в ближайшее время могут «разгореться» Якутия, Иркутская область и Красноярский край.

Глава Рослесхоза отметил, что над ликвидацией пожаров работают сотни специалистов. На данный момент 200 бойцов Авиалесоохраны помогают тушить уже зафиксированные возгорания в Якутии.

Ранее в июне Советников призвал предельно осторожно обращаться с огнем жителей южных регионов и Северного Кавказа, несмотря на обычно небольшую площадь лесных пожаров в этих частях страны. Он напомнил, что летом многие граждане проводят в данных округах отпуска, поэтому любые возгорания несут серьезную опасность для отдыхающих людей. Согласно оценке специалистов, высокие температуры и крупные пожары летом 2022 года грозят Северо-западному, Центральному и Уральскому округам.