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Европейская страна впала в немилость Запада из-за авиасообщения с Россией

В МИД рассказали о давлении Запада на Сербию из-за авиасообщения с Россией

Фото: Dejan Milinkovic / Wikimedia

Сербия впала в немилость многих западных стран из-за того, что не отказалась от авиасообщения с Россией. Теперь на Белград оказывают серьезное давление, заявил директор четвертого Европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон в интервью ТАСС.

Дипломат добавил, что Москва хотела бы увеличить число рейсов с Сербией. Кроме того, Пилипсон считает, что западные страны с помощью санкций пытаются нарушить авиасообщение между Россией и Турцией.

С конца февраля многие российские авиакомпании приостановили выполнение международных рейсов после закрытия для них воздушного пространства стран Евросоюза и ряда других государств. Кроме того, европейские лизинговые компании приостановили поставки в Россию самолетов и запчастей. В ответ Москва запретила авиакомпаниям из 36 стран использовать свое воздушное пространство, затем отечественные компании начали переводить иностранные воздушные суда в российский реестр.

Однако уже с 9 апреля Россия возобновила авиасообщение с 52 «дружественными странами», в том числе с Сербией (до этого его приостанавливали из-за пандемии COVID-19). Белград также не присоединяется к санкциям ЕС против России, хотя и осуждает ее спецоперацию на Украине.

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Виктория Кондратьева
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