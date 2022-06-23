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Девушка разработала правила для желающих жить за счет мужчины женщин

Metro: мужчина открыл бизнес, чтобы обеспечивать мечтавшую стать домохозяйкой возлюбленную

Фото: из личного архива

Жительница Мичигана, США, разработала правила для женщин, желающих не работать и жить за счет мужчины. Об этом сообщает Metro.

22-летняя Лея Урил рассказала, что давно мечтала стать неработающей домохозяйкой. Ее мечта сбылась несколько месяцев назад, после того как она вышла замуж за 23-летнего Алана Урила. Пара встречалась раньше, но рассталась из-за того, что мужчина недотягивал до стандартов девушки и устраивал ее не по всем параметрам. В разлуке Алан понял, как ему дорога Лея, и изменился ради нее. Он открыл бизнес по ремонту домов, чтобы обеспечивать возлюбленную.

По словам Урил, на свиданиях до замужества она обращала внимание на то, открывает ли мужчина дверь и отодвигает ли стул в кафе для своей спутницы. Она считает, что дамы, желающие заполучить действительно щедрого и заботливого мужчину, должны смотреть на то, как он одет, комментирует ли цены в меню во время походов в рестораны. Важным показателем щедрости, по мнению британки, также является то, оставляет ли мужчина чаевые или жалеет денег официантам.

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Сейчас девушка не работает, следит за домом и собаками и получает от мужа много внимания. Пара часто встречается на кофе посреди рабочего дня и много путешествует. Тем, кто хочет жить так же, как она, и ни в чем себе не отказывать, Урил рекомендует не соглашаться на меньшее и не закрывать глаза на мужские проступки.

«Я не думаю, что должно быть стыдно за то, что вы хотите быть девушкой или женой, сидящей дома. Это ваша жизнь, и вам выбирать, как вы хотите ее прожить», — заключила американка.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok под ником @thefreakshowcircus составила строгие правила пользования социальными сетями для парня. Первый пункт в списке — заблокировать в социальных сетях всех бывших девушек.

Что делать?


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Алиса Дмитриева
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