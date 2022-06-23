Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Новый пешеходный туристический маршрут запустят в Рязани

Врио губернатора Рязанской области Малков анонсировал появление нового турмаршрута

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Рязани запустят новый турмаршрут, об имеющихся планах в своем Telegram-канале рассказал врио губернатора региона Павел Малков.

Согласно задумке, пешеходный маршрут должен объединить самые знаковые места города — Кремль, набережную Трубежа, Лыбедский бульвар, а также Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО). В настоящий момент, уточнил Малков, специалисты прорабатывают общую концепцию и отдельные детали маршрута.

«Накануне провел выездное совещание, где обсуждали первоочередные задачи — благоустройство объектов, которые увидят туристы, создание инфраструктуры: дорожек, парковок, прокатов. Обязательно обсудим с рязанцами разные варианты», — отметил глава региона, добавив, что считает необходимым установить ряд четких правил в благоустройстве и застройке Рязани в целом.

Ранее сообщалось, что главный турмаршрут Тобольска станет интеракционным: жители и гости города смогут узнать больше об объектах культурного наследия благодаря QR-кодам, которыми снабдят все достопримечательности главного турмаршрута.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле назвали условие перехода к «мирному плану» по Украине
В Кремле рассказали об использовании западного оружия Киевом
Власти Молдавии продлили режим ЧП в стране
Путин встретится с Лукашенко
Кремль ответил на обвинения Запада и Украины в краже зерна
Стало известно о состоянии попавшего в ДТП в Москве депутата Госдумы
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В Кремле заявили о фактически свернутых отношениях с Японией
В Латвии осудили информирование украинских беженцев на русском языке
В России увеличились элитные квартиры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.