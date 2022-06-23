Новый пешеходный туристический маршрут запустят в Рязани

Врио губернатора Рязанской области Малков анонсировал появление нового турмаршрута

В Рязани запустят новый турмаршрут, об имеющихся планах в своем Telegram-канале рассказал врио губернатора региона Павел Малков.

Согласно задумке, пешеходный маршрут должен объединить самые знаковые места города — Кремль, набережную Трубежа, Лыбедский бульвар, а также Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО). В настоящий момент, уточнил Малков, специалисты прорабатывают общую концепцию и отдельные детали маршрута.

«Накануне провел выездное совещание, где обсуждали первоочередные задачи — благоустройство объектов, которые увидят туристы, создание инфраструктуры: дорожек, парковок, прокатов. Обязательно обсудим с рязанцами разные варианты», — отметил глава региона, добавив, что считает необходимым установить ряд четких правил в благоустройстве и застройке Рязани в целом.

Ранее сообщалось, что главный турмаршрут Тобольска станет интеракционным: жители и гости города смогут узнать больше об объектах культурного наследия благодаря QR-кодам, которыми снабдят все достопримечательности главного турмаршрута.