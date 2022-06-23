Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Тело исчезнувшего при загадочных обстоятельствах россиянина нашли спустя 13 дней

В Пермском крае нашли тело туриста Александра Истомина, пропавшего 13 дней назад

Фото: Евгений Орлов / ТАСС

В Пермском крае нашли тело российского туриста, который исчез при загадочных обстоятельствах на реке Вишере (приток Камы) 13 дней назад. Об этом сообщает портал 59.RU.

40-летнего Александра Истомина искали с 11 июня. В тот день мужчина не вышел из своей палатки к завтраку, после чего его коллеги обратились в региональные экстренные службы.

К поискам пропавшего путешественника подключилась полиция, волонтеры и МЧС: мужчину искали в лесу, а также в реке с помощью эхолотов. Спустя несколько дней, когда отряды уже не могли вести поиски на постоянной основе, они попросили туристов и рыбаков быть внимательнее.

Тело Истомина обнаружила группа туристов, которые плыли по Вишере на катере. По данным портала, причина смерти мужчины остается неизвестной.

Ранее российский турист погиб, сорвавшись со скалы во время экскурсии на Байкале. Несчастный случай произошел на мысе Хобой: мужчина отошел в сторону, чтобы сделать фото, и пропал. Предположительно, путешественник оступился и упал с обрыва высотой 60-80 метров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
В ЛНР сообщили о массовой сдаче в плен украинских военных под Лисичанском
Чайка взяла в заложники 62-летнего рыболова
Названо условие спасения Европы от энергокризиса
В Москве в несколько раз увеличилось производство игрушек
Подполковник армии США признал разгром украинской армии в Донбассе
Бузова снялась в бикини и возмутила фанатов своей позой
Медведев проиграл 20-й ракетке мира на турнире ATP
Toyota отзовет первые электрокары из-за риска потерять колеса
Вор в законе Пичуга опроверг наличие у него криминального статуса
Минобороны запатентует отодвигающее ЯЭУ от космического аппарата устройство
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.