Тело исчезнувшего при загадочных обстоятельствах россиянина нашли спустя 13 дней

В Пермском крае нашли тело туриста Александра Истомина, пропавшего 13 дней назад

В Пермском крае нашли тело российского туриста, который исчез при загадочных обстоятельствах на реке Вишере (приток Камы) 13 дней назад. Об этом сообщает портал 59.RU.

40-летнего Александра Истомина искали с 11 июня. В тот день мужчина не вышел из своей палатки к завтраку, после чего его коллеги обратились в региональные экстренные службы.

К поискам пропавшего путешественника подключилась полиция, волонтеры и МЧС: мужчину искали в лесу, а также в реке с помощью эхолотов. Спустя несколько дней, когда отряды уже не могли вести поиски на постоянной основе, они попросили туристов и рыбаков быть внимательнее.

Тело Истомина обнаружила группа туристов, которые плыли по Вишере на катере. По данным портала, причина смерти мужчины остается неизвестной.

Ранее российский турист погиб, сорвавшись со скалы во время экскурсии на Байкале. Несчастный случай произошел на мысе Хобой: мужчина отошел в сторону, чтобы сделать фото, и пропал. Предположительно, путешественник оступился и упал с обрыва высотой 60-80 метров.