Россиянин сорвался со скалы во время экскурсии на Байкале и погиб

Житель Калининграда сорвался со скалы во время экскурсии на острове Ольхон на Байкале

Российский турист во вторник, 7 июня, сорвался со скалы во время экскурсии на Байкале и погиб. Об этом сообщает Байкальский поисково-спасательный отряд (БПСО) МЧС России на своей странице во «ВКонтакте».

Уточняется, что несчастный случай произошел на острове Ольхон в Иркутской области. По информации очевидцев, приехавший в поселок Хужир житель Калининграда 1983 года рождения познакомился с тургруппой и отправился в ее составе на экскурсию. Прибыв на мыс Хобой, расположенный в северной части острова Ольхон, мужчина отошел, чтобы сделать фото, после чего пропал.

Предположительно, россиянин оступился и упал со скалистого обрыва высотой 60-80 метров. При падении он получил множественные травмы и скончался на месте.

После сообщения об исчезновении туриста, поступившего в экстренные службы, спасатели Сахюртинского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда прибыли на место происшествия. Они обнаружили тело погибшего и спустили его до паромной переправы, где передали сотрудникам полиции поселка Сахюрта.

Ранее в мае сообщалось, что россиянин, приехавший на экскурсию в район популярной у отдыхающих лестницы «800 ступеней» в поселке Супсех, сорвался со скалы и погиб. Тело 41-летнего туриста обнаружили местные жители.