Чайка взяла в заложники 62-летнего рыболова

Daily Star: в Девоне самец чайки затерроризировал 62-летнего специалиста по рыбной ловле

В графстве Девон, Великобритания, чайка затерроризировала 62-летнего специалиста по рыбной ловле и взяла его в заложники. Об этом сообщает Daily Star.

Мартин Грин рассказал, что его преследует самец чайки, который нападает, как только мужчина выходит из дома. Британец также сообщил, что атакующая его чайка — «одна из целой банды» птиц, поселившихся в дымоходе его дома. Он считает, что особо агрессивная птица охраняет птенцов. «На днях он подлетел ко мне сзади и ударил меня клювом в макушку. У меня кровь стекала по затылку», — пожаловался Грин.

По словам мужчины, птица игнорирует его жену, и весь свой гнев направляет исключительно на него. Недавно Грин также перенес инфекцию, которую связывает с нападением птицы. Постоянная угроза атаки заставляет британца чаще оставаться дома и не выходить лишний раз на улицу без необходимости.

Ранее сообщалось, что в британском графстве Девон чайка за год украла из магазина около 17 килограммов продуктов общей стоимостью более 300 фунтов стерлингов. Местные прозвали птицу Стивеном.