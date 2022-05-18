Чайка за год украла из магазина около 17 килограммов продуктов

Metro: в Девоне чайка за год украла из магазина около 17 килограммов продуктов

В британском графстве Девон чайка за год украла из магазина около 17 килограммов продуктов общей стоимостью более 300 фунтов стерлингов (24,5 тысячи рублей). Об этом сообщает Metro.

Местные жители часто встречают чайку у одного из продуктовых магазинов. Постоянные посетители даже дали ей имя Стивен. По словам сотрудников магазина, Стивен может наведываться три раза за день. Работники заметили, что любимое лакомство чайки — сырные начос.

Очевидец преступлений птицы Дженни Эллиотт рассказала, что однажды видела, как Стивен украл начос, взлетел на крышу и поделился уловом с другой чайкой.

Однажды птицу удалось запечатлеть на видео во время ограбления магазина: она подождала, пока автоматические двери откроются, затем забежала внутрь, своровала пакет с маленькими кусочками сыра чеддер и убежала.

Ранее сообщалось, что в Девоне чайка похитила четырехлетнего чихуахуа по кличке Гизмо. Хозяйка разместила объявление в СМИ в попытке найти собаку.