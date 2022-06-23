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Бывшие участники «Ласкового мая» прокомментировали смерть Шатунова

Бывшие участники группы «Ласковый мая» сообщили о растерянности после смерти Юрия Шатунова

Фото: Шогин Александр / ТАСС

Бывшие участники поп-группы «Ласковый мая» отреагировали на смерть певца Юрия Шатунова. Об этом сообщает РБК.

Сергей Серков назвал Шатунова светлым, добрым и очень талантливым человеком. «Дружили всю жизнь. Недавно общались. Горе», — сказал он.

Другой экс-участник коллектива, барабанщик Сергей Ленюк признался, что случившееся пока не укладывается у него в голове. Он отметил, что «все в растерянности».

Ранее в пятницу стало известно, что 48-летний Шатунов скончался в Москве. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Юрий Шатунов родился в Башкирской АССР в 1973 году. Его родители развелись, когда ему было три года, а в 11 лет его мать умерла. Подростковые годы он провел в детском доме, где познакомился с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка самодеятельности, — с этого момента началась история группы «Ласковый май». Среди главных хитов коллектива — «Белые розы», «Лето», «Седая ночь», «Пусть будет ночь», «Тающий снег».

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Марина Погосян
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