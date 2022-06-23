Умер Юрий Шатунов

Певец Юрий Шатунов скончался в Москве, причиной смерти стал инфаркт

Певец Юрий Шатунов умер в Москве в ночь на 23 июня. Об этом «Ленте.ру» сообщили два источника.

По предварительным данным, причиной смерти экс-солиста группы «Ласковый май» стал обширный инфаркт. Утверждается, что в момент смерти 48-летний артист находился в машине скорой помощи.

Накануне стало известно о смерти Пьера Нарцисса. По словам его дочери, российский певец камерунского происхождения скончался в результате остановки сердца в ходе операции на почках. Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что перед смертью Нарцисс посетил тренировку по боксу, во время которой ему стало плохо.